Sonia Abrão opina sobre a reação de Renata Vasconcellos no Jornal Nacional

Sonia Abrão fez um comentário sobre a emoção de Renata Vasconcellos durante a homenagem para Gloria Maria no Jornal Nacional

A apresentadora Sonia Abrão (59) deu a sua opinião sobre a reação de Renata Vasconcellos (50) durante a noite de homenagens para Gloria Maria durante o Jornal Nacional, da Globo. No programa A Tarde É Sua, da RedeTV!, ela defendeu a emoção da jornalista , que ficou com os olhos cheios de lágrimas ao vivo.

Sonia Abrão defendeu a emoção dos jornalistas na TV. ”O Bonner faz um tempo já, eu credito muito a ele, essa mudança de comportamento, essa maneira de levar a notícia, com opinião, com muito sentimento, não é? Muito bem dosado tudo porque não fica apelativo. É o reflexo daquilo que as pessoas estão sentindo’’, disse ela.

E completou: "Nesses momentos, tão tristes, tão decisivos, tão importantes e em outros momentos também que ele faz uma brincadeirinha, uma piadinha… então ele conseguiu’. Houve uma mudança saudável, ele como editor-chefe do Jornal Nacional teria esse poder, já que ele está na alma do JN e, ao mesmo tempo, na bancada, levando informação pra gente".

Por fim, ela disse: "E por que a parceira ideal? Porque a Renata, ela vem mesmo nessa batida assim… Você vê que ela tenta se controlar, mas ela não consegue. Ao mesmo tempo, ela se emociona de uma maneira na ‘medica certa’. […] Que não fica aquela coisa desbragada que, às vezes, vira até um constrangimento pro telespectador".

Sonia Abrão volta à TV após se despedir da mãe

Há poucos dias, a apresentadora Sonia Abrão lamentou a morte de sua mãe, Cecilia Abrão, aos 84 anos de idade. Ela ficou afastada do programa A Tarde É Sua por uma edição e logo voltou ao trabalho. Em seu retorno, ela falou sobre a despedida. “Como vocês todos estão sabendo o que aconteceu, nós perdemos a nossa mãe. Então, antes da gente começar o nosso programa hoje, eu queria agradecer por todas as mensagens recebidas, que por sinal, foram milhares. Recebemos tanto amparo, suporte, carinho e muita generosidade das pessoas, que nós precisamos pedir obrigado”, iniciou.

"Nós realmente só temos a agradecer a cada um de vocês por todo o acolhimento da nossa RedeTV!, dos nossos colegas daqui, dos nossos colegas das outras emissoras, do pessoal do meio artístico e do nosso público no geral. Tudo isso foi uma coisa que nos emocionou bastante e vocês podem ter a certeza que nos deu uma força a mais para conseguir segurar toda essa onda. Então, muito obrigada a todos vocês! Agora, vida que segue. Vamos em frente, porque com essa energia, a gente consegue, se Deus quiser, e que a nossa mãezinha querida possa descansar em paz”, concluiu.