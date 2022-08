Sonia Abrão não aparece em seu programa e colega faz esclarecimento: "Calma"

Sonia Abrão não aparece no 'A Tarde é Sua'; ela testou positivo para a Covid-19

A apresentadora Sonia Abrão (59) não apareceu para apresentar o A Tarde é Sua exibido pela RedeTV!. Nesta terça-feira (16), ela testou positivo para a Covid-19 e foi afastada do programa.

Quem contou a novidade foi Vladimir Alves, que divide o programa com a titular.

"Vocês devem estar se perguntando: cadê a Sonia Abrão? Vou explicar pra vocês: ela testou positivo para a Covid-19. Mas calma: está tudo bem, ela está assintomática, em casa, assistindo a gente, inclusive um beijo. Estamos na torcida para que ela se recupere o quanto antes", declarou ele.

A apresentadora segue sem voltar ao ar e será comandado pelo jornalista junto com os colegas Phelipe Campos e Bruno Tálamo.

"Estamos na torcida e vamos cuidar da casa até você voltar", afirmou ele.

HOMENAGEM

No programa A Tarde É Sua exibido na RedeTV!, a apresentadora Sonia Abrãocomentou que era próxima do humorista Jô Soares e revelou a última conversa que teve com o profissional.

“O pessoal não sabe, mas o Jô era muito chegado, gente. EU não tenho uma foto com o Jô Soares, mas eu tenho muitos e muitos telefonemas dele na minha cabeça e na minha lembrança. É isso que fica com a gente para sempre”, desabafou Sonia.