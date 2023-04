Sonia Abrão massacra Patrícia Poeta após situação ao vivo: "Grossa, mal educada"

Sonia Abrão massacra Patrícia Poeta e critica duramente postura da apresentadora do 'Encontro'

A apresentadora Sonia Abrão detonou a colega Patrícia Poeta em uma publicação nas redes sociais na tarde desta segunda-feira, 3. Ela não engoliu um momento protagonizado pela global durante o Encontro exibido nesta manhã.

É que a comunicadora não apenas interrompeu o colega, como também passou na frente da câmera e cortou dramaticamente o momento em que Manoel Soares falava com o público.

A atitude revoltou a comandante do A Tarde é Sua, que classificou a situação como uma "grosseria".

"Grossa! Mal educada! Quanto desrespeito com o Manoel Soares! Cortou a palavra dele e atravessou na frente da câmera para tirar o apresentador de cena! Ela tá merecendo um gelo da Globo, que insiste em passar pano para esse comportamento cheio de recalque dela com o colega!", declarou ela.

Nos comentários, o público concordou com a apresentadora. "Isso foi ridículo! Manoel tem que sair do programa e ter um só dele", pediu uma fã. "Deselegante, desnecessária, sem respeito com o colega, aí você imagina uma criatura dessa por trás das câmeras", disse outro.

Patrícia Poeta revela a verdade sobre boatos de rivalidade com Manoel Soares

A apresentadora Patrícia Poeta abriu o coração após ser alvo de boatos de rivalidade com o apresentador Manoel Soares nos bastidores do programa Encontro, da Globo. Em entrevista à Revista CARAS, ela foi questionada sobre como vê os rumores, negou os boatos e esbanjou sinceridade em sua resposta.

Para começar, a estrela contou como é a convivência com Manoel Soares no trabalho. "Existe grande respeito. Os resultados positivos vêm dessa convivência. Há quem queira criar intrigas, mas não permitimos que essa energia entre na nossa casa. Queremos tocar a vida das pessoas com generosidade. Espalhar o amor silencia a maldade", disse ela.

Então, ela rebateu os rumores de que eles teriam uma relação difícil. "Penso que o importante é o que nós vivemos. Torcemos um pelo outro. Desde que assumi o Encontro, vi muita fake news, fofoca e matéria caça-clique. No começo, eu ficava chateada com todas essas mentiras. Hoje, eu não ligo mais. Quem faz quer ganhar holofote de um jeito horroroso. Não é problema meu. Cada um que fique bem com sua consciência. Prefiro focar no que é verdadeiro e no bom trabalho que fazemos", afirmou.

Por fim, a comunicadora contou sobre como lidou com as críticas ao longo do seu trabalho no programa Encontro. "Tudo tem um período de adaptação, de dar liga na mistura. Agora, somos uma receita azeitada e não sou eu que digo isso, mas sim os números da audiência. A palavra perseguição já diz tudo. Ela decorre da intolerância, por pessoas frustradas. Considero também traço do machismo que se disfarça como opinião porque, assim como eu, outras apresentadoras mulheres são atacadas. Estar onde estamos causa incômodo, mas não lembram que estamos há anos na estrada, abrimos mão de momentos familiares, deixamos filhos doentes em casa para ir trabalhar... Quero emanar amor. Agora, quem quer espalhar o mal e intrigas é porque tem isso dentro de si", contou. Leia aqui a entrevista completa de Patrícia Poeta na Revista CARAS.