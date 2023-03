Sonia Abrão faz duras críticas contra desempenho de Tadeu Schmidt: "Forçado"

Sonia Abrão faz duras críticas durante o 'A Tarde é Sua'; você concorda?

A apresentadora Sonia Abrão fez críticas para Tadeu Schmidt durante o A Tarde é Sua exibido nesta quarta-feira, 1. Ela não gostou do desemprenho do colega durante a eliminação de Fred Nicácio do BBB23.

Segundo ela, o discurso realizado pelo global foi pouco inspirado. "Eu odeio os discursos do Tadeu, o único que se salvou foi a da intolerância religiosa, que ficou muito bem colocado", começou ela criticando o desempenho do apresentador.

"É muito mistério, enigma. Ele vai virar o que o [Pedro] Bial tinha de pior em seus discursos. E ontem ele estava extremamente forçado, uma euforia que você não sabia de onde vinha", criticou ela. Os convidados do programa lembraram que ele, pelo menos, conseguiu manter o mistério.

Tanto que até o último segundo, alguns acreditavam que Cara de Sapato seria o eliminado da semana. "Nesse ponto, funcionou, mas achei forçado, de repente virou um personagem ali... achei que ele encheu demais a bola do Nicácio", justificou ela.

Fred Nicácio explica os dedos cruzados em conversa com Cristian

No programa 'Mais Você', da Globo, Fred Nicácio explicou o seu gesto de cruzar os dedos em um sinal de figa durante uma conversa com Cristian no BBB 23.

“Eu me protegi mesmo contra o ataque espíritual que ele estava fazendo ali para mim. Aquela historinha de que poderia ser qualquer pessoa, mentira, história. Uma pessoa que demonstrou tanta falsidade, tanta periculosidade, tanta armação, jamais que ele iria me ganhar naquele papinho furado. Eu já estava vacinado contra ele", disse ele.

E completou: "E ali eu não vou deixar de apertar a mão dele, porque seria uma falta grande para mim e uma coisa que eu não faço é transformar o vilão em vítima, isso eu não faço. Eu apertei a mão dele, mas eu me protegi como eu sei. Mandinga, coisa que os meus mais velhos me ensinaram, que funciona”.