Sonia Abrão fala sobre doença sem cura da mãe: ''Não tem festa''

No dia do aniversário da mãe, apresentadora Sonia Abrão lamentou a doença que ela enfrenta há 9 meses

Redação Publicado em 31/08/2022, às 09h01

A apresentadora Sonia Abrão (59) celebrou o aniversário da mãe, Cecília Abrão, nesta quarta-feira, 31, de uma forma diferente. Comentando sobre a doença sem cura que a matriarca está enfrentando, a jornalista emocionou os internautas com suas palavras.

Com uma foto de Cecília Abrão sorrindo, a apresentadora comemorou os 84 anos de vida dela e lamentou sobre a perda de memória que ela está sofrendo nos últimos meses por conta do Alzheimer.

"Hoje é seu dia, mãezinha! Mas não tem festa! Fica a foto de um sorriso de janeiro/22. Em 9 meses, tudo foi se apagando da memória, você se desligando de sua história, a gente perdendo o rumo!", desabafou a famosa.

"Mesmo assim, que seja um feliz aniversário em algum canto da sua alma! São 84 anos de vida! E não é o Alzheimer que vai nos separar!", declarou a jornalista.

Nos últimos meses, a mãe de Sonia Abrão ficou internada na UTI por conta de uma grave infecção que ela contraiu após uma cirurgia no fêmur. É bom lembrar que a senhora precisou passar pela operação depois de cair mas uma vez em casa.

Em janeiro do ano passado, Cecília Abrão já havia feito três cirurgias após ter levado dois tombos.

Sonia Abrão assusta seguidores ao revelar que está internada

No último domingo, 28, Sonia Abrão revelou que está internada em um hospital para tratar de uma pneumonia bacteriana. A jornalista foi diagnosticada com Covid-19 há duas semanas e teve que se afastar da bancada do programa A Tarde É Sua por conta da doença e acabou descobrindo que está com outro problema.

“O que aconteceu foi o seguinte: Meu pneumologista acredita que contraí a bactéria juntamente com a Covid. Como fui medicada com antibióticos na Covid, a pneumonia não se desenvolveu, tanto que fiz tomografia no tórax e os pulmões estavam limpíssimos! Como zerei a Covid em 1 semana, a medicação foi suspensa e aí a pneumonia teve terreno livre para atacar”, explicou Sonia na legenda da postagem feita em seu Instagram.

