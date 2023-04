Sonia Abrão detona postura de Domitila e Fred na final do BBB23: "Papelão"

Sonia Abrão detona postura dos brothers que tiveram uma atitude lamentável; veja

A apresentadora Sonia Abrão se irritou durante o A Tarde é Sua exibido nesta quarta-feira, 26, e criticou a postura de dois brothers durante a final. Eles se recusaram a cumprimentar a campeã Amanda após a revelação do resultado.

Revoltada, a comunicadora disse que a atitude de Fred Nicácio e de Domitila foi inaceitável. "Isso é um princípio básico de educação, de nobreza de espírito. Pessoal perde Copa do Mundo e um time cumprimenta o vencedor e aí eles fazem um papelão desse?", questionou ela.

Depois, ela disse que a postura dos dois foi muito contestável. "A confusão não foi superada nem na final, é [um ato] pequeno, mas não me surpreendeu. É lamentável de verdade. A Bruna tinha toda razão quando disse que ela [Domi] era uma feminista de Taubaté", disse.

Veja o desabafo:

Sônia Abrão coloca Domitila e Fred Nicácio na geladeira, por ter "falta de educação" com a vitória da Amanda.

Sônia ainda chamou Domitila de "Feminista de Taubaté"

Sônia ainda está passando pano para o número baixo de votos e audiência na final#RedeBBB#BBB23#BBBpic.twitter.com/zFFTa1NoyG — Olim Esportes (@OlimEsportes) April 26, 2023

DIFERENÇA?

Telespectadores do BBB23 nas redes sociais estão incomodados com uma situação que está rolando após a final do programa que coroou Amanda como a grande campeã da edição. É que eles estão acusando a Globo de beneficiar Cara de Sapato.

Enquanto MC Guimê nunca mais foi visto na presença dos participantes, o lutador teve imagens exibidas no Mais Você e esteve presente na festa que reuniu os ex-participantes nesta madrugada .

Nas redes sociais, muitos estão questionando a postura da emissora. "Isso aqui é a prova que aquele boato de que queriam expulsar só o Guimê tava certo. A produção não age como se uma importunação sexual tivesse acontecido, porque claramente eles teriam um futuro com o Cara de Sapato na emissora e tão fazendo tudo pra limpar imagem dele", disse um.