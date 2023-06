Sonia Abrão detona Neymar e diz que ele não escreveu carta de desculpas: "Hipocrisia"

Ao vivo no 'A Tarde é Sua', Sonia Abrão detona Neymar e diz que assessoria é responsável pelo "pedido de desculpas"

A apresentadora Sonia Abrão reagiu ao vivo no A Tarde é Sua e comentou a carta aberta publicada por Neymar Jr nas redes sociais nesta quarta-feira, 21. Ao vivo, ela acusou o craque de não escrever o texto direcionado para sua namorada, Bruna Biancardi.

"Ele foi bem orientado a vir a público confessar que houve traição e pedir perdão. E veio hoje esse pedido de desculpas pra ela, assumindo mesmo", começou ela. A apresentadora então elogiou o conteúdo do desabafo.

"Quem redigiu é muito bom de texto, foi certeiro o argumento. A gente sabe que isso é pra arranhar menos a imagem [do Neymar]. Hoje, quando isso vem do Neymar, ninguém estranha mais. A gente fica decepcionado, mas não é surpresa pra ninguém", disse ela.

Ao final, Sonia Abrão também pediu que ele demonstre com atitudes que realmente mudou. "Se ficar só no papel e não for levada para o coração e para a vida, não adianta absolutamente nada. A gente tem todo o direito de duvidar, mas se ama tanto, pra que um encontro fortuito de 40 minutos? Olha a hipocrisia", afirmou.

Neymar pediu desculpas e confessou "erro" nas redes sociais

No texto, Neymar também se desculpa com Bruna Biancardi por deixar a namorada exposta após o escândalo e a revelação de detalhes do caso. Ele esclareceu que "precisa" da namorada e disse que ama a influenciadora.

"Bru. Faço isso por vocês dois ou duas e por sua família. Justificar o injustificável. Não precisava. Mas eu preciso de você na nossa vida. Vi o quanto você foi exposta, o quanto você sofreu com tudo isso e o quanto quer estar ao meu lado. E eu ao seu lado", diz um dos trechos da mensagem publicada pelo craque em seu perfil.