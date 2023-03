Sonia Abrão detona Gabriel Santana após eliminação do BBB 23: “Mosca morta”

Sem medir as palavras, Sonia Abrão faz duras críticas a Gabriel Santana e declara para quem vai a sua torcida no BBB 23

Sonia Abrão (59) usou as redes sociais para fazer algumas declarações polêmicas sobre o elenco do BBB23 nesta quarta-feira, 29. Alegre com o resultado do último paredão, a apresentadora celebrou a eliminação de Gabriel Santana (23), sem papas na língua. Na publicação, ela não poupou críticas ao brother e ainda fez questão de opinar sobre quem merece ganhar o reality.

Com um vídeo do momento em que o ator é eliminado, Sonia iniciou seu discurso: “BBB23 JUSTIÇA FOI FEITA! GABRIEL É O ELIMINADO COM 56,45 %!”, a apresentadora da RedeTV vibrou e em seguida, insultou o ex-confinado, relembrando seu papel como ‘Mosca’ na novela 'Chiquititas', do SBT: “Vem, Gabriel, ser Mosca morta aqui fora!!!”, detonou.

Na sequência, Sonia amenizou a crítica ao elogiar o brother: "Gente boa, mas ruim de jogo!”, escreveu. A apresentadora também aproveitou a oportunidade para opinar sobre a permanência da atriz Bruna Griphao (24) e da cantora Aline Wirley (41) na casa mais vigiada do Brasil, que se salvaram no último paredão: “Um “SALVE” para BRUNA E ALINE, que mereciam muito ficar!”, escreveu.

A apresentadora ainda completou: “Agora são 4 mulheres , contando com AMANDA E LARISSA, no quarto DESERTO, contra o baixo astral do quarto FUNDO DO MAR, liderado por “NICHATO” e “DOMENTIRA”! Que vençam as MENINAS SUPERPODEROSAS!!!”, Sonia declarou sua torcida com letras maiúsculas e detonou os brothers Domitila (38) e Fred Nicácio (35).

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sonia Abrão (@soniaabrao)

Sonia Abrão se revolta com postura de Fred após volta ao BBB23:

Essa não foi a primeira vez que Sonia Abrão teve uma opinião polêmica sobre um confinado do BBB 23. Com o retorno de Fred Nicácio para o reality, a apresentadora detonou a postura do brother: "Eu não gosto do que eu tô vendo lá dentro, do que ele tá tentando armar. Acho pesado, muito pesado. Não é assim que se combatem os preconceitos", declarou ela durante o 'A Tarde é Sua'.