Sonia Abrão detona estratégia de Domitila em prova no BBB23: "Se revelou"

A apresentadora Sonia Abrão fez duras críticas contra Domitila do BBB23 nesta quinta-feira, 9, durante o A Tarde é Sua. Ela repercutiu o resultado da prova de resistência que foi realizada no Quarto Branco.

"Domitila se revelou. Ela já vinha se revelando, na verdade. Eu sempre tive a imagem dela de pessoa muito antipática. Eu nunca entendi como falavam das good vibes, porque ela nunca teve boas vibrações", começou a apresentadora.

Sonia Abrão então disse que ela jogou sujo durante a prova e tentou desestabilizar Fred de uma forma inaceitável. "E depois dessa treta toda que teve como ponto alto o Quarto Branco, a coisa ficou ainda mais escancarada. O Fred falou que ela jogou sujo, foi má e baixa. Ele fez tudo isso sendo líder quando a máscara caiu. De qualquer maneira, ela não tá mentindo quando disse que ela fez e eu particularmente acho que com requinte de crueldade", disse.

A apresentadora acredita que Domitila se queimou com o público e agora terá problemas. "E ela sabia que tinha passado do limite quando ela começa a se desculpar dizendo que blefou e pensou que o público não poderia ter gostado do que ela fez ali. Tá direto no Paredão e bem feito", defendeu.

Recalculando!

Em conversa com Ricardo, Aline Wirley decidiu recalcular sua rota no jogo do BBB 23. A sister pediu ajuda para o biomédico com suas próximas jogadas.

"Na tentativa da gente se proteger, jogando em grupo, a gente está ficando desprotegido. Porque com o grupo formado a gente tinha três pessoas que tinham três acordos, afetos, o que quer que seja. A gente achava que estava protegido, mas não estava”, desabafou a ex-integrante do Rouge.

"Se fechasse o quarto entre 8 pessoas, e cada uma tivesse que votar em cada um , quem você acha que ia para o Paredão? Duas pessoas", questiona Ricardo. Aline responde: "Você e Amanda. No primeiro momento sim, e logo depois eu".