Sonia Abrão desce a lenha em relacionamento de Ana Maria Braga

Apresentadora Sonia Abrão relembrou boatos antigos sobre Ana Maria Braga e o novo namorado

A apresentadora Sonia Abrão falou sobre a exposição do novo namorado de Ana Maria Braga. Sem papas na língua ela expôs sua opinião no 'A Tarde é Sua'.

“Esse cara é o daquela época que saíram aquelas notas e deram a maior confusão, pois ele seria comprometido e que a esposa teria batido até no camarim da Ana Maria para tirar satisfação. Lembram disso? Foi um escândalo que abafaram rapidamente na época, mas nem por isso eles tinham se separado não”, comentou.

“Só o romance foi abafado, mas agora já se sabe que eles estão há dez meses juntos. Agora ela resolveu assumir esse relacionamento”, afirmou, indignada.

O colunista Alessandro Lo Bianco afirmou que Fábio Arruda largou seu trabalho para ficar ao lado da loira.

“Ele largou tudo [trabalho] e agora só está com a equipe da Ana, cuidando dos bastidores. Ele já faz a agenda da apresentadora e até cuida das redes sociais”, contou.

Sonia, então, afirmou: “Isso não dá certo! Tem 10 meses esse relacionamento e o caminho já está desimpedido mesmo… [A Ana Maria] não está com muita sorte no trabalho, mas no amor está rolando muito bem. Acorda, menina! Acorda! Ela realmente é uma incansável no amor. A Ana Maria já passou por diversas experiências, deu a volta por cima, vive novas histórias e é aí que está a força de Ana Maria Braga”.

O colunista Vladimir Alves, então, disse: “Só não pode ficar mais chata, porque eu não estou gostando da Ana Maria Braga. Ela anda meio chata”. Rindo, a apresentadora concordou: “Mas ela sempre foi! A Ana Maria sempre teve um lado que dava pano para manga. Eu não estou tirando o valor dela como apresentadora, como comunicadora, de jeito nenhum! Mas é que ela gosta mesmo é de um bochicho”, concluiu.

Confira fotos de Ana Maria Braga com namorado: