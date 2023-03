Sonia Abrão dá palpite sobre relação de Maíra Cardi e Thiago Nigro: “Chega”

Sonia Abrão soltou o verbo sobre o novo relacionamento de Maíra Cardi

Durante o programa da RedeTV, o 'A tarde é sua' desta sexta-feira, 03, Sonia Abrão (59) revelou tudo o que pensa sobre o mais novo casal da internet: Maíra Cardi (39) e o coach financeiro conhecido como ‘Primo Rico’, Thiago Nigro (32), que assumiram o relacionamento em meio a polêmicas de traição.

Assim que compartilharam o romance, os internautas ficaram desconfiados de que Thiago teria traído sua ex-namorada, a influenciadora Camila Ferreira, já que o relacionamento de 10 anos chegou ao fim há cerca de um mês. O coach se pronunciou e rebateu os boatos, negando que um caso extraconjugal com Maíra.

Parte do público também apontou que Thiago Nigro traiu a confiança de Arthur Aguiar (34), ex-marido de Maíra. Sonia opinou sobre o assunto: "Começou com a história 'não, mas ele é amigo do Arthur. Mas o Arthur já foi no podcast dele. Então é um amigo ficando com a mulher do outro, não sei o que', nada a ver gente”, iniciou o discurso.

“Eles já não estavam mais juntos. Ai quem vai cruzar o seu caminho ou não é uma outra história, aí já é coisa do destino mesmo… Eu em princípio acredito muito no que a Maíra está dizendo”, Sonia completou: "Começa com ruído, uma tensão. Ter que falar daqui, falar dali. Ter replica, tréplica. Chega, já foi assumido", soltou o verbo.

Por fim, a apresentadora deu um conselho para os pombinhos: "Então, agora vão viver isso aí em privacidade realmente, que as coisas se encaminham melhor. Não tem tanta gente, uma multidão de desconhecidos dando palpite na vida, interferindo nas questões do casal, do triângulo amoroso”, disse.

Namorado de Maíra Cardi se pronuncia sobre traição: ''Estava livre''

Thiago Nigro usou as redes sociais para se pronunciar sobre as especulações de que teria traído sua ex-namorada, com quem teve um relacionamento de 10 anos, após assumir a nova relação com Maíra Cardi.

O coach financeiro iniciou o desabafo dizendo que não está acostumado com tanta exposição e negou os boatos: "Tive um relacionamento longo, bacana e respeitoso. Aprendemos muito… A gente terminou o relacionamento, a gente estava livre”, e concordou que anunciou o relacionamento com a ex-BBB muito cedo.