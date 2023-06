Sonia Abrão dá opinião corajosa após vexame de Maiara em show: "Recado direto"

Sonia Abrão dá opinião corajosa e elogia a postura da sertaneja em show neste final de semana

A apresentadora Sonia Abrão reagiu no A Tarde é Sua desta segunda-feira, 5, ao momento inusitado protagonizado pela cantora sertaneja Maiara em um show realizado neste final de semana. No palco, ela abriu o coração.

A comandante do vespertino lembrou que o recado deve endereço certo. "[Ela foi] Maravilhosa, é isso mesmo. É perfeito. Recado direto para o Fernando Zor. Bebinha, né? Ela parou o show e começou a falar da vida dela porque não tá fácil não", comentou a apresentadora.

Sonia Abrão ainda comemorou a reconquista da autoestima. "Esse resgate do amor-próprio da Maiara, dela entender que não deu certo e que ela tá nesse nível aqui (alto) e o cara tá lá no nível ali (baixo) porque o que ele fez com ela não foi fácil. Espero que não alcance mesmo, embora a gente saiba que ele tá num lugar especial no coração", afirmou.

Ao final, a apresentadora disse que torce para que Maiara reencontre o amor nos braços de uma nova pessoa. "Deus vai mandar um amor bem especial pra ela", desejou. No desabafo no palco, Maiara abriu o coração e se mostrou alterada.

"Namorei um homem, fui apaixonada por um homem, e ninguém nunca ficou sabendo. Eu famosa, tá? Não sei como ele conseguiu se safar do Leo Dias e de todos os sites de fofoca. Falo dele para as pessoas, e as pessoas falam que eu inventei isso. Só não vou falar o nome dele", disse a sertaneja.

Agora que fui ver esse vídeo aqui no meu celular, Maiara tirando o fone na entrada do show kkkkkkkkk socorro o caos começou aí, entretenimento puro#maiara#maraisapic.twitter.com/KtrcHptbVw — Samn 🦋 (@samela20ferrei1) June 4, 2023

Vale lembrar que Maiara terminou recentemente o relacionamento entre idas e vindas com o cantor Fernando, da dupla com Sorocaba. De acordo com a coluna de Leo Dias, no site Metrópoles, o rompimento dos dois aconteceu recentemente e o motivo foi um encontro do sertanejo. Maiara não teria gostado de saber que ele se encontrou com uma ex-namorada durante viagem ao Canadá e não contou nada para ela. Assim, ela decidiu terminar o relacionamento mais uma vez.

Nas redes sociais, Maiara mostrou o seu corpo escultural ao caprichar nas fotos no camarim. A artista surgiu com um look branco e botas de cano alto enquanto posava estilosa no sofá. Nas imagens, ela destacou suas pernas torneadas.