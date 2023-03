Sonia Abrão critica produção após sofrimento de Domitila no BBB23: "Deu dó"

Sonia Abrão critica produção e diz que decisão foi equivocada; veja o que ela disse

A apresentadora Sonia Abrão deu uma opinião contundente nesta sexta-feira, 10, e defendeu Domitila, que foi deixada por mais de 35 horas dentro do carro. Ela perdeu a prova no Quarto Branco, mas seguiu impossibilitada de voltar para a casa.

"A Domi ela não só perdeu, foi direto para o Paredão, como ficou lá, gente. E todo mundo achou que não valia a pena, o maior castigo era a derrota. Ela perdeu o carro, perdeu o poder e ficou 35 horas naquele carro", disse ela.

Segundo ela, a produção pode ter tentando causar um mistério, mas pegou pesado com a sister. "Eu não quero ver a Domitila pela frente, mas que deu pena, deu pena. Não precisava. Será que era pra deixar o pessoal da casa como eles ficaram mesmo? Pensando o que aconteceu com ela? Só se o objetivo foi esse", disse ela.

Ao final, Sonia Abrão criticou a postura da produção que também rendeu críticas nas redes sociais. "Só que não valeu mesmo. Não tinha necessidade, foi muito tempo. Não ganhou nada, mas ela queria voltar, dormir, tomar banho", lamentou.

Operação no BBB23

Bruna Griphao completa 24 anos nesta sexta-feira, 10! Mas a atriz está longe de uma grande comemoração, já que está confinada na xepa do BBB 23. Por isso, ela revelou para os aliados quais são seus planos para celebrar a data assim que deixar a casa mais vigiada do Brasil, incluindo uma repaginada no visual.

Tudo começou quando a gata brincou de rimar: "Eu tô no Big Brother, e é meu aniversário, e o Gabriel disse que não é otário", se referindo a Gabriel Santana (23). Marvvila (23) entrou na brincadeira e tirou onda com a situação da loira: "Bruna, tu é minha amiga. Bruna, tu é maneira. Mas que pena que tu vai passar teu aniversário na Xepa", rimou.