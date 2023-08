Sogro de Larissa Manoela reage após repercussão de polêmica familiar

Sogro de Larissa Manoela manda indireta em meio a polêmica familiar de sua nora: 'Que as mentiras alheias não confundam nossas verdades'

Sogro de Larissa Manoela, Paulo Henrique Frambach se manifestou sobre a polêmica familiar de sua nora, que deu uma entrevista ao programa Fantástico, da Globo, no último final de semana. Nos stories do Instagram, ele se pronunciou sobre o assunto ao compartilhar um texto negando que seu filho, o ator André Luiz Frambach, tenha algum envolvimento com a fortuna da namorada.

No texto, a equipe de Larissa Manoela diz que ela cuida de sua própria carreira e que o noivo não tem envolvimento com isso. Então, o pai dele disse: “Lutando, em todas frentes, por direitos e garantias!”.

Logo depois, o sogro da atriz ainda compartilhou um texto enigmático com indireta. O texto foi escrito por Ana Jácomo e compartilhado por ele nos stories do Instagram. “Que as mentiras alheias não confundam as nossas verdades. Que friagem nenhuma seja capaz de encabular o nosso calor mais bonito. Que, mesmo quando estivermos doendo, não percamos de vista nem de sonho a ideia da alegria. Que apesar dos apesarres, a gente continue tendo valentia suficiente para não abrir não de se sentir feliz”, dizia o texto.

Larissa Manoela agradece pelo carinho dos fãs

A atriz Larissa Manoela é um dos assuntos mais comentados na internet por causa de sua entrevista reveladora no Fantástico, da Globo, na qual falou sobre a disputa que está enfrentando com seus pais, Silvana e Gilberto. Eles romperam a relação há pouco tempo por causa de questionamentos sobre o patrimônio financeiro da atriz.

Depois entrevista ir ao ar neste Domingo, 13, Larissa recebeu uma chuva de mensagens de apoio de seus seguidores e de colegas de profissão e agora tirou um tempinho para agradecê-los pelo apoio: “Oi pessoal! Quero usar esse meu espaço para agradecer todo o apoio que venho recebendo desde a minha entrevista concedida ao Fantástico ontem. Quero que saibam que estou bem, seguindo a vida com foco no futuro e alinhada ao meu propósito”, começou Lari.

A jovem, conhecida principalmente por dar vida a Maria Joaquina em Carrossel, falou como essa rede de apoio que vem recebendo tem ajudado a passar por esse momento complicado: “Recebi todo o amor que me mandaram em forma de mensagens e homenagens. Sem dúvidas passar por toda essa situação delicada sem essa grande rede de apoio que se formou aqui seria bem mais difícil.

"Agradeço profundamente aqueles que se sensibilizaram com a minha história. Tenho muito orgulho de ter chegado até aqui. Beijo carinhoso de quem ama vocês! Lari”, finalizou a atriz.