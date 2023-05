Sobrinha de mulher envenenada com bombons dá detalhes do caso no 'Encontro'

Familiar de Lindaci de Carvalho explicou porque ela consumiu o presente sem identificação e revelou que tia recebia ameaças

O programa matinal 'Encontro' falou sobre o caso da mulher, de 54 anos, que morreu após comer uma caixa de bombons que ganhou de presente no seu aniversário, no último dia 20. Desconfia-se que Lindaci de Carvalho tenha sido envenenada.

Ao vivo, a sobrinha da vítima, Fernanda, falou sobre o caso. Ela explicou que a mulher só teria comido o doce do presente sem identificação, pois o ex-marido confirmou brincando que ele é quem tinha enviado a encomenda. Ele estaria embriagado no momento e queria receber os créditos da surpresa.

"Uma mulher foi presa ontem, suspeita de participação nesse crime, o nome dela é Suzane Matins da Silva. A polícia chegou a ela graças ao motoboy que entregou as flores e o chocolate", comentou a apresentadora Patrícia Poeta.

A sobrinha afirmou que a tia estava recebendo ameaças da mulher, que é ex-namorado do namorado de Lindaci. "Qual o conteúdo dessas ameaças? Você chegou a ver? A saber?", questionou a jornalista. "Então, eu tive acesso a um print, e ela com uma arma, avisando que se minha tia aparecesse no local onde ela estava, minha tia iria ser recebida daquela forma", contou. "Ela fez isso por ciúmes", disse a parente.

Segundo a irmã de Lindaci, ela comeu o bombom enquanto estava em um salão de beleza e ao sair, começou a revirar os olhos e os braços na rua. Um dos filhos dela também teria comido, mas estranhou o gosto e cuspiu.

Veja: