Sinopse da série 'Bom dia, Verônica' da Netflix é divulgada; confira

Nova temporada da série policial conta com Tainá Müller, Reynaldo Gianecchini e Klara Castanho no elenco

CARAS Digital Publicado em 08/07/2022, às 11h40

E tem novidade na área para os fãs de Bom Dia, Verônica da Netflix! Após divulgarem a data de estreia da nova temporada da série, a sinopse da produção foi revelada.

Através de seu perfil no Instagram, o autor Raphael Montes, revelou a sinopse da 2ª temporada de Bom dia, Verônica, que conta com as estrelas Tainá Müller (40), Reynaldo Gianecchini (49) e Klara Castanho (21) no elenco.

Na legenda do post, Raphael escreveu: "É sinopse que vocês queriam? Então TOMA! Um missionário acima de qualquer suspeita e um orfanato misterioso serão os alvos da investigadora mais amada do Brasil, Verônica Torres, vivida por Tainá Müller, que volta de suposta morte na segunda temporada", iniciou.

"Cenas de explosão, perseguições e mistérios envolvendo um missionário religioso dão o tom da segunda temporada de Bom Dia, Verônica, que chega com exclusividade à Netflix em 03 de agosto. A série segue envolta em uma aura noir típica de suspenses policias, cheia de surpresas e agora traz Verônica tentando desvendar uma ligação sombria entre o orfanato onde cresceu Brandão, o vilão da primeira temporada, e Matias, um missionário perigoso e abusador, conhecido por seu suposto dom de cura. Oficialmente morta, ela fará o que for preciso para descobrir a verdade e voltar para sua família', revela a sinopse.

Veja o post de Raphael Montes sobre a segunda temporada de Bom Dia, Verônica: