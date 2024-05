Sincerona, Ana Maria Braga critica quadro do Rei Charles III: "De grego"

Durante o programa Mais Você, Ana Maria Braga expressou a sua opinião sobre a primeira pintura oficial do Rei Charles III

Na edição do Mais Você desta quarta-feira, 15, Ana Maria Braga expressou sua opinião sobre a primeira pintura oficial do Rei Charles III, divulgada na última terça-feira, 14. Assinada pelo artista Jonathan Yeo, a obra marca o primeiro retrato oficial do monarca desde sua coroação, que ocorreu há quase um ano. De maneira franca, a apresentadora afirmou que não apreciou a obra.

“Algumas pessoas acharam que deixou a desejar essa pintura. E teve até gente que achou meio assustador, como se o rei estivesse manchado de sangue. Mas teve também muita gente que aprovou. Foi um presente de um artista grego, com um presente de grego, o artista se chama Jonathan Yeo”, disse a vetarana.

“Eu, particularmente, não sou súdita do rei, a não ser que ele venha visitar a gente, vocês não passem isso se ele vier para o Brasil, tá? Eu não gostei não”, , completou. Em seguida, a apresentadora perguntou a opinião de Louro Mané sobre a obra. "Está meio borrado! Eu não gostei, não, está estranho. Parece que tem que colocar óculos para enxergar direito", analisou o papagaio.

Rei Charles III divulga primeiro retrato oficial desde que foi coroado

O quadro, que ficará em um saguão do Palácio de Buckingham, mostra o monarca britânico em um fundo de tons vermelhos, usando o uniforme da unidade militar da Guarda Galesa, com uma borboleta acima de seu ombro direito.

O perfil oficial da Família Real no Instagram compartilhou a visão do artista sobre a obra. “Tal como a borboleta que pintei pairando sobre seu ombro, esse retrato evoluiu à medida que o papel do sujeito em nossa vida pública se transformou”, falou Yeo, que também foi o responsável por retratar o falecido pai de Charles, o príncipe Philip.

"Tentar capturar isso para Sua Majestade, o Rei, que ocupa um papel tão único, foi ao mesmo tempo um tremendo desafio profissional, e um desafio que eu gostei completamente e estou imensamente grato”, complementou. Veja a publicação: