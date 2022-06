Simu Liu diz que precisou depilar o corpo inteiro para papel no live-action de 'Barbie': ''Dolorosas''

Simu Liu, de Shang-Chi, diz que precisou depilar o corpo inteiro para fazer papel no live-action de 'Barbie', ao lado de Margot Robbie

Redação Publicado em 01/06/2022, às 11h36

Simiu Liu (33), ator que irá estrelar o novo filme da Barbie (2023) ao lado de Margot Robbie (31), contou em entrevista ao The Independent que teve que depilar o corpo todo para encarar o seu personagem na comédia.

“A depilação com cera foi, no mínimo, educativa. Foi uma das experiências mais dolorosas da minha vida. Eu tenho uma nova admiração pelas incríveis e corajosas mulheres que passam por isso todo mês", disse.

Vale lembrar que, até o momento, a produção ainda não teve quase nenhum detalhe revelado. Todo esse mistério em torno da trama, no entanto, valerá a pena quando o filme entrar em cartaz no 2ª semestre de 2023.

Simu Liu é apenas um dos vários nomes do elenco que ainda não teve nenhum detalhe de seu personagem revelado: “A cada novidade no elenco, as pessoas ficam ‘o que é isso?’ e é perfeito”, disse ele, que afirmou ainda que “quanto menos as pessoas souberem sobre [Barbie], melhor”.

O filme de Greta Gerwig, conhecida por longas como Lady Bird (2017) e Adoráveis Mulheres (2019), irá contar com um elenco repleto de nomes de peso, incluindo Ryan Gosling, como o boneco Ken, Dua Lipa, Kate McKinnon, o comediante Will Ferrell e Emma Mackey, de Sex Education (2019).

Primeira foto de Margot Robbie como Barbie é divulgada pela Warner Bros. Pictures: