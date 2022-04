Silvio Santos vai ao circo com a família e Rebeca Abravanel celebra momento: ''Muita gratidão''

Morando nos EUA, Rebeca Abravanel foi ao circo com a família e encantou ao mostrar momento com Silvio Santos na rede social

Morando nos EUA com o marido Alexandre Pato (32), Rebeca Abravanel (41) aproveitou mais um momento divertido com a família por lá.

Nesta terça-feira, 12, a herdeira de Silvio Santos (91), que é sempre discreta, surpreendeu e encantou ao mostrar um passeio que fizeram para se distrair.

Ao lado do pai, da mãe e do esposo, Rebeca Abravanel curtiu uma apresentação de circo e celebrou o momento com eles.

"E depois de tanto tempo. Hoje foi dia de circo. Muita gratidão por esse momento", escreveu ela ao exibir registros da saída.

Ainda recentemente, Rebeca Abravanel encantou ao mostrar um passeio divertido nos EUA com Patricia Abravanel (44) e os sobrinhos.

Rebeca Abravanel mostra momento com a família nos EUA: