Sheron Menezzes mostra recadinho que ganhou de Saulo Bernard: ''Foi viajar, mas deixou seu amor pela casa''

Apaixonado, marido de Sheron Menezzes escreve bilhete romântico para a atriz antes de ir viajar

CARAS Digital Publicado em 16/05/2022, às 11h47

Amor sem distância!

Esta segunda-feira, 16, já começou emocionante e lotada de carinho na casa da atriz Sheron Menezzes (38).

Ao acordar, ela viu que Saulo Bernard havia ido viajar, mas não antes sem deixar uma declaração de amor para ela.

O professor deixou um recadinho apaixonado para a esposa achar. “I love you, my babies. Daqui até a lua vai e volta 3 vezes”, estava escrito no bilhete.

No Instagram, a gata publicou uma foto do papel ao lado de uma xícara de café e se derreteu pelo maridão.

“Eu tenho um ‘ogro carinhoso’ e posso provar!”, brincou no início da legenda. “Marido foi viajar, mas deixou seu amor pela casa”.

“Já estamos com saudades… Ass: Fiona, ops, Sheron e Benji”, riu no final se referindo ao herdeiro do casal, Benjamin (4).

É bom ressaltar que os dois estão mais apaixonados do que nunca. Inclusive, no dia 25 de abril, rolou o casamento deles.

Veja o recado romântico que Saulo Bernard deixou para Sheron Menezzes antes de ir viajar: