Sheron Menezzes fala sobre a estreia da série Maldivas: ''Tenho certeza que vocês vão amar''

A atriz Sheron Menezzes comentou a sua felicidade para a estreia da série Maldivas na Netflix

CARAS Digital Publicado em 09/06/2022, às 17h08

Falta apenas uma semana para a estreia da série brasileira, Maldivas, na Netflix! E parece que Sheron Menezzes (38) não vê a hora do lançamento.

A atriz usou as suas redes sociais para falar um pouco sobre a produção, que conta com Bruna Marquezine (26), Manu Gavassi (29), Carol Castro (38) e Natalia Klein no elenco.

"Eu não estou me aguentandooooo…Falta só UMA SEMANA para a estreia de Maldivas na @netflixbrasil. Não vejo a hora de vocês conhecerem esse condomínio, onde nada é o que parece! E tenho certeza que vocês amar!!!!", escreveu ela na legenda.

Na publicação, a protagonista divulgou o seu pôster individual da produção, que tem o seu lançamento previsto para o dia 15 de junho.

Nos comentários, os fãs revelaram que estão bem animados. "Ansiosa demais", "Já estou com a pipoca pronta para maratonar", "Eu também não vejo a hora", disseram.

CONFIRA A PUBLICAÇÃO DE SHERON MENEZZES