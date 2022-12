Sheron Menezzes chama a atenção de José Loreto durante gravação: “Não tem casa, não?”

Sheron Menezzes e José Loreto contracenam juntos em "Vai na Fé", nova produção da Rede Globo que estreia em janeiro

Na tarde desta terça-feira, 26, Sheron Menezzes (39) publicou em seu Instagram um momento inusitado que viveu ao lado de José Loreto (38), durante as gravações da nova novela 'Vai Na Fé', que estreia em breve na TV Globo.

Isso porque, o ator José Loreto recebeu uma bronca da colega ao cortar as unhas do pé durante o intervalo das gravações.

"José Loreto resolveu cortar as unhas do pé dele... eu tenho nojo. Agora cortou, porque estava com umas unhas de gavião. Mas cortar no meio do set? Não tem casa, não?! Por que você não faz isso no banheiro da tua casa. Aí fica todo mundo aqui tendo que assistir a essa cena nada sexy, nada atraente", disse ela. "Por isso que eu não faço em casa", respondeu o artista em tom de brincadeira.

"Vai na Fé!": Saiba qual é a história da nova novela das sete da TV Globo

"Vai na fé!” é a próxima novela das 19h, que estreia em janeiro na TV Globo, no lugar de Cara & Coragem. O enredo da trama gira em torno da vida de Sol (Sheron Menezzes), uma vendedora de quentinhas que luta pelo sustento de sua família.

Atualmente com a família enfrentando uma grande crise financeira, Sol recebe um convite inesperado do cantor pop, Lui Lorenzo (José Loreto), que promete transformar toda sua trajetória.