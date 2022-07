Sertanejo Conrado fala de sua recuperação após acidente: 'Milagre'

O cantor Conrado, que fazia dupla com Aleksandro, foi entrevistado pelo Fantástico, da Globo, após ficar cerca de um mês internado

CARAS Digital Publicado em 08/07/2022, às 22h11

O cantor sertanejo Conrado, que fazia dupla com Aleksandro, conversou com o programa Fantástico, da Globo, sobre sua recuperação após o acidente de ônibus que sofreu em maio. O acidente deixou seis mortos, incluindo o cantor Aleksandro.

Conrado se machucou no acidente e ficou cerca de um mês internado. Agora, ele celebrou sua recuperação. “Estou muito bem. Me sinto muito bem. Me sinto vitorioso. Me sinto um milagre, e cada vez melhor”, disse ele na atração.

A entrevista com Conrado irá ao ar no próximo domingo, 10.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fantástico (@showdavida)

Conrado recebe alta hospitalar

O sertanejo Conrado recebeu alta hospitalar no dia 22 de junho, após ficar internado por 46 dias.

“Foi um mês e meio de muito cuidado, procedimentos delicados, paciência e orações. Gostaríamos de agradecer todo o repseito e sensibilidade com que os amigos da imprensa trataram esse momento tão delicado. Perdemos seis amigos de equipe, dois ainda estavam se recuperando de quadros considerados graves e tratados pela própria equipe médica como milagre. Foram dias difíceis e ainda precisamos prezar pela saúde e privacidade dos dois. Assim que eles se sentirem confortáveis, vão se pronunciar publicamente”, informou a equipe dele.