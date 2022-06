Série 'Maldivas' estreia no Top 10 da Netflix e Manu Gavassi celebra: ''Isso é especial demais''

Série 'Maldivas' ocupa o 2ª lugar do Top 10 da Netflix e Manu Gavassi agradece apoio dos fãs com recado especial

André Luiz Freitas Publicado em 16/06/2022, às 14h44

Após muita espera, Maldivas finalmente estreou na Netflix. A série acompanha uma divertida história de mistério, que tem tudo para fazer o maior sucesso entre o público brasileiro.

Protagonizada por mulheres aclamadas pela mídia nacional., a produção tem Bruna Marquezine, Manu Gavassi, Sheron Menezzes, Carol Castro, Natalia Klein e Vanessa Gerbelli.

Após 24 horas de estreia, a comédia brasileira estreou em 2ª lugar e, atualmente, se encontra em alta na plataforma de streaming, ficando atrás apenas da sexta e última temporada de Peaky Blinders.

E quem não deixou de celebrar foi Manu Gavassi, quem dá vida a Milene Sampaio, a síndica do condomínio de luxo. Através das redes sociais, a compositora agradeceu todos pelo apoio em um recado especial aos fãs.

"Sei que vocês já devem estar cansados de ouvir isso de mim mas muito obrigada do fundo do coração pelo carinho que vocês tem com o meu trabalho que eu amo tanto fazer. Me sinto muito respeitada e amada por vocês e isso é especial demais", escreveu ela em sua conta oficial no Twitter.

"Espero que sintam todo o meu amor de volta em absolutamente tudo que faço com absoluto carinho e dedicação e na nossa turnê que daqui a pouco tá aí!", continuou ela.

Sobre Maldivas:

Na trama de Maldivas, Liz (Bruna Marquezine) é uma perícia que se muda de Goiás para um exclusivo condomínio de luxo na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, para tentar desvendar o assassinato de sua mãe, Léia (Vanessa Gerbelli).

Durante toda a interrogação policial do detetive Denilson (Romani) - e da investigação que Liz começa por conta própria - Kat (Carol Castro), Rayssa (Sheron Menezzes), Milene (Gavassi) e Verônica (Natalia Klein) vão fazer de tudo para que não descubram seus segredos. Afinal, para elas, o que importa são as aparências.

A produção ainda conta com Vanessa Gerbelli, Klebber Toledo, Samuel Melo, Guilherme Winter, Ângela Vieira, Alejandro Claveaux, Filipe Ribeiro, Ricky Tavares e Marcelo Várzea.