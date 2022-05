Série 'Heartstopper', da Netflix, é renovada por mais duas temporadas

Dia de vitória para os fãs da nova série LGBTQIA+ da Netflix! A produtora anunciou, nesta sexta-feira, 20, que a série aclamada Heartstopper, foi renovada para mais duas temporadas no seu catálogo.

"Para aqueles que se apaixonaram por Nick & Charlie, choraram vendo a história mágica de Alice Oseman tomar vida ou se sentiram representados pela primeira vez em tela, estou feliz em anunciar... Heartstopper foi renovada para MAIS DUAS TEMPORADAS!", diz o post oficial.

To those who have fallen in love with Nick & Charlie, cried watching Alice Oseman's magical story brought to life, or felt represented for the first time on-screen, I am elated to announce...



Heartstopper has been renewed for TWO MORE SEASONS! 🍂 🍂 https://t.co/m3LbFiV8v6pic.twitter.com/Dyc4MBjQaV