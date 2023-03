Sérgio Chapelin revela problema que desenvolveu após sair da Globo

Aposentado, jornalista Sérgio Chapelin expõe problema que enfrenta desde que deixou a Rede Globo

O jornalista Sérgio Chapelin (81) estará de volta à Globo, mas apenas para uma entrevista ao Fantástico. Aposentado desde 2019, o antigo apresentador da emissora carioca confessou um problema que vem tendo desde que saiu durante um bate-papo sobre o aniversário do Globo Repórter, programa que comandou por 23 anos.

Após deixar a emissora, Sérgio Chapelin tenta ter uma vida comum e longe dos holofotes, mas sempre é reconhecido quando vai falar. Depois de uma brincadeira feita por Renata Ceribelli, o jornalista aproveitou a oportunidade para revelar o que vem passando.

“Chapelin, você até pode passar despercebido pela rua, mas na hora que você fala as pessoas já pensam: opa, o Globo Repórter tá aí?”, perguntou a jornalista. “É, realmente é assim. Isso me cria muito problema”, respondeu o antigo apresentador do programa.

“Porque, por exemplo, eu saio com a minha mulher, saio, bota o meu bonezinho, boto meu shortzinho, minha camiseta e saio caminhando. A minha mulher fala assim: 'Não abre a boca! (risos) Não abre a boca!'”, continuou explicando. “Olha, eu não aprendi a fazer outra coisa. Então, a única coisa que eu aprendi na vida foi a ler um texto, né? Minha mãe (se emociona), minha mãe me ensinou a ler o primeiro”, completou Sérgio, falando que só fez esse trabalho como jornalista.

