Sem o 'Domingão com Huck', Luciano Huck repudia atos em Brasília

Luciano Huck pede 'ordem' em declaração sobre os atos de vandalismo em Brasília após o Domingão com Huck não ser exibido neste final de semana

O apresentador Luciano Huck (51) fez uma declaração nas redes sociais para criticar as atitudes das pessoas que invadiram os prédios do poder público em Brasília, no Distrito Federal, neste domingo, 8. Por causa da cobertura dos atos de vandalismo, a TV Globo fez uma cobertura especial da área de jornalismo e não exibiu a edição do Domingão com Huck deste final de semana. A emissora optou por uma união das equipes de jornalismo da Globo e da GloboNews durante o final da tarde e o início da noite.

Em uma mensagem no Twitter, Luciano Huck manifestou a sua opinião contra os atos antidemocráticos em Brasília. “Tá lá na nossa bandeira: ordem. Sem isso, não há progresso, crescimento, inclusão. A hora exige ainda mais respeito ao estado democrático de direito. O Brasil, nossa gente ordeira e nossas instituições democráticas merecem ser protegidos desses extremistas”, escreveu ele.

A equipe do Domingão com Huck também se pronunciou sobre a decisão de não exibir a atração. “Hoje não exibiremos o Domingão. O jornalismo da Globo segue firme na cobertura dos fatos graves deste domingo. Desde a redemocratização, nunca houve um ataque tão explícito aos três Poderes da nossa República. Temos confiança de que as forças democráticas vão reestabelecer a ordem e punir os culpados. A democracia é uma conquista das famílias brasileiras, e hoje estamos todos unidos nessa vigília”, escreveram.

Uma publicação compartilhada por Luciano Huck (@lucianohuck)