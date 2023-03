Sem camisa, José Loreto arranca suspiros ao exibir tanquinho trincado

José Loreto exibe shape trincado em passeio de bicicleta descamisado e leva seguidores à loucura: “Lindo e saradão”

José Loreto (38) causou comoção no Instagram durante a tarde desta sexta-feira, 31. O ator, que dá vida ao cantor ‘Lui Lorenzo’ na novela da Globo ‘Vai na Fé’, decidiu compartilhar um pouco de sua intensa rotina de exercícios. Mas o que chamou a atenção dos seguidores foi o seu tanquinho, que ficou em evidência no registro sem camisa.

No vídeo, publicado no próprio perfil do ator, José surge apenas de bermuda e dá algumas voltas de bike em uma praça, deixando seu tanquinho trincado e suado totalmente à mostra. Durante a filmagem, o ator pula da bicicleta e faz carão enquanto posa para a câmera. As imagens, filmadas por Ricardo Martins, deixaram as seguidoras do astro completamente derretidas.

“Cuidando da saúde para dar conta dos meus bons pressentimentos. 35 km de bike”, o ator legendou o vídeo que recebeu uma chuva de elogios: “Lindo e saradão”, uma fã destacou o tanquinho do ator. “Meus 11 anos de casamento abalados por um vídeo de 2 minutos”, brincou um admiradora, “Vou nessa lavanderia aí”, um seguidor se derreteu.

Rafa Kalimann abre o jogo sobre climão com José Loreto na TV

Não foi apenas o tanquinho de José Loreto que lhe rendeu atenção nesta semana. Rafa Kalimann (29), ex-namorada do ator, decidiu soltar o verbo sobre o climão que rolou no palco do Domingão com Huck no último final de semana. Os dois ficaram frente a frente na atração quando ele foi jurado do quadro Dança dos Famosos.

Ao opinar sobre o grupo de Rafa, José não se conteve e comentou sobre reencontrar a ex, que falou sobre o momento: “Fiquei desconcertada, desconfortável. Estávamos em grupo e o foco era aquele ali. Não era o momento. Mas entendi o lado dele [...] Foi genuíno, mas me deixou desconfortável”, disse ela na coluna de Lucas Pasin no site UOL.