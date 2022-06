Selena Gomez desabafa sobre ter vida exposta: “Orgulhosa de como saí disso”

A atriz Selena Gomez contou que passar por uma superexposição de sua vida foi necessário para seu crescimento pessoal

CARAS Digital Publicado em 14/06/2022, às 17h38

Selena Gomez (29) abriu o jogo em entrevista sobre a exposição de sua vida pessoal, que começou desde pequena.

Em entrevista a um podcast da revista americana Hollywood Reporter, a atriz contou que hoje vê que esta superexposição, como seu polêmico relacionamento com o cantor Justin Bieber (28) foi um ensinamento.

“Era necessário que eu passasse por essas coisas. Eu ainda tinha muito conhecimento de alma para fazer. De alguma forma, eu não tinha minha vida planejada, mas durante este tempo estava aprendendo sobre mim mesma. Eu estava, você sabe, passando por uma separação muito difícil. E eu fiquei com a questão da minha carreira, para onde iria e o que iria acontecer?”, disse a cantora.

A artista ainda abordou as questões médicas que enfrentou ao longo dos anos. “Eram todas essas coisas diferentes que eu estava sentindo. E então minhas coisas médicas meio que começaram — eu estava lidando com lúpus e alguns problemas renais. Foi muito difícil”.

Estrela da série Only Murders In The Building, Selena ainda lembrou sobre sua infância que passou sob os holofotes. “Quando começou a acontecer, eu fiquei meio constrangida, eu acho que quando eu perdi um pouco da minha infância. Depois na minha vida eu percebi que havia perdido muita coisa”, declarou.

Para a artista convidada para o casamento de Britney Spears (40), a exposição de sua vida se tornou aprendizado. “Na verdade, tem sido muito bom para mim. Isso me permitiu desenvolver um personagem onde não tolero nenhum tipo de absurdo ou desrespeito de forma alguma, e estou muito orgulhosa de como saí disso”, comentou.

Selena estrela a série Only Murders in The Building ao lado dos comediantes Steve Martin (76) e Martin Short (72). A segunda temporada do programa chega no próximo dia 28 pela plataforma de streaming Star+.