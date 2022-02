Ex-panicat, Juju Salimeni conquista espaço na TV como apresentadora e volta com seu reality após vencer a depressão

Em exclusiva, apresentadora Juju Salimeni falou sobre a segunda temporada de 'Juju Boot Camp', mudanças no reality e transformação pessoal

Nataly Paschoal Publicado em 15/02/2022, às 11h51

Muito além do físico forte, Juju Salimeni (35) é um exemplo de superação para muitas mulheres e é um pouco disso que ela passa em seu programa, o Juju Boot Camp.

Recorde de audiência no canal fechado E! Entertainment, a atração volta após dois anos com sua segunda temporada no dia 15 de março, às 22h, com muitas novidades, desafios e participantes agora dormindo em barracas.

Em entrevista exclusiva para a CARAS Digital, Juju Salimeni comentou como foi voltar a gravar o reality após ter feito o primeiro com depressão e depois de ter passado pela pandemia.

"Foi muito mais interessante, teve um gostinho a mais porque a gente passou quase dois anos sem conseguir gravar por causa da pandemia... então a gente teve uma primeira temporada e fez uma pausa muito longa, então a gente já estava muito ansioso", falou ela sobre terem voltado ao trabalho seguindo vários protocolos para o programa acontecer.

Juju Salimeni após a depressão

Sempre muito sincera e honesta com seus seguidores na rede social, Juju Salimeni já comentou várias vezes sobre ter superado uma depressão.

Na época, em que passou pelo problema, a musa fitness estava gravando a primeira temporada de Juju Boot Camp. "Eu costumo falar agora que são duas mulheres diferentes, da primeira temporada, que eu realmente tava numa fase muito complicada emocionalmente, tava bem afetada, e após o fim da gravação da primeira temporada eu tive um término de relacionamento também, com isso eu cheguei no auge de depressão", contou.

"Com o passar do tempo fiz o meu tratamento, graças a deus eu me curei. Então, a Juliana que gravou a segunda temporada é uma mulher totalmente diferente, as pessoas vão poder notar no semblante, na confiança, to muito mais plena é uma outra mulher", declarou ela que inspira muitas outras mulheres com sua história e trajetória.

A trajetória de Juju Salimeni

Falando em trajetória, antes de ser apresentadora, Juju Salimeni começou como panicat na televisão no programa Pânico na TV, em 2008.

Mulher e usando biquíni no palco, a modelo iniciou em uma época complicada na questão "respeito às mulheres". Após 14 anos, Juju Salimeni analisa e se orgulha do espaço que conquistou em seu meio.

"Eu vejo com muito orgulho, porque eu entrei numa fase na TV que eu trabalhava de biquíni, em um programa só de homens, onde naquela época tudo era permitido em relação ao que eles falavam, o que eles queriam não existia o movimento que existe hoje de apoio entre mulheres, então os homens poderiam falar o que eles quisessem, era pesado, era uma coisa que não cabia nos dias de hoje", relembrou.

"Hoje a gente tem consciência de diversas coisas, eu tinha esse sonho la atrás de ver as mulheres tendo essa força, essa posição, elas não ficassem mais a merce dos homens, hoje vejo que conquistamos isso ainda estamos conquistando mais, mas me sinto muito orgulhosa porque percebo que tenho um espaço nisso", disse.

Juju Salimeni em Juju Boot Camp

Após se aventurar em várias matérias como panicat, a apresentadora revelou se aceitaria o desafio do Juju Boot Camp, de fazer provas de força física e muito mais.

"Se fosse há muito tempo atrás, quando eu estava começando a minha carreira, com certeza eu participaria, porque eu já vivi coisas que acho que são bem mais difíceis do que isso, já fiz tudo quanto desafio, tanto nessa área de perrengue, quanto de aventura, eu gravei coisas incríveis no mundo inteiro, já nadei com tubarão... com tigre, com jacaré já saltei de lugar absurdos, mas eu acho que hoje eu já to bem, então não preciso fazer as coisas que elas fazem, então atualmente eu não faria", declarou ela.

Ansiosa para lançar a segunda temporada de seu programa, Juju Salimeni conta que o reality já era um projeto antigo dela, que queria ajudar outras mulheres, como está fazendo atualmente com o programa que engloba não apenas o lado fitness dela como também o de influencer, beleza e comunicação.

"A ideia inicial foi minha, um sonho que eu já tinha há muitos anos de fazer um reality com mulheres, transformando, a ideia foi amadurecendo eles criaram um projeto que coubesse realmente na TV ele se tornou um reality de transformação não só física, mas também psicológica, porque as mulheres saem transformadas em relação à força, medos", comentou.

Por fim, Juju Salimeni adiantou sobre mais uma temporada de Juju Boot Camp. "Por mim, vai ter mais muitas temporadas, acredito que sim porque é um grande sucesso do canal, bate recodes de audiência é super bem-visto e pedido, acho que tem tudo de ser um projeto muito longo porque a gente não tem um reality assim no mundo inteiro", finalizou.