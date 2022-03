Sandra Bullock anuncia pausa carreira para cuidar dos filhos: ''Vou tirar um tempo para ser mãe''

Atriz Sandra Bullock, vencedora do Oscar, anuncia pausa na atuação para focar na família e na maternidade

Redação Publicado em 15/03/2022, às 09h37

A atriz Sandra Bullock (57) anunciou que irá dar uma pausa na atuação para poder se dedicar e ficar mais tempo com os filhos Louis (12) e Laila (10).

Em entrevista ao Entertainment Tonight, a vencedora do Oscar de Melhor Atriz por Um Sonho Possível (2009) anunciou que dará uma pausa na carreira para se dedicar inteiramente a sua família.

Sandra Bullock anuncia pausa carreira para se dedicar aos filhos, Louis e Laila:

Após a estreia do filme The Lost City(2022), no SXSW Film Festival em Austin (Texas), o qual a artista produziu e atuou, ela quer "tirar algum tempo para ser mãe".

“Adoraria continuar fazendo isso quando terminar de ser mãe. Voltarei a fazer isso. Não sei quando. Provavelmente quando forem adolescentes, consolidados os 16 ou 17 anos de idade.”, revelou ela.

Durante o bate-papo, Sandra Bullock brincou ainda em entrevista que irá "estar ao serviço de todas as necessidades" dos filhos, além de cuidar do calendário social das crianças.

Sobre The Lost City:

The Lost City é uma comédia de ação estrelada por Sandra Bullock, Channing Tatum (41) e Daniel Radcliffe (32).

A sinopse revela que Sandra Bullock viverá uma escritora de romances, que será sequestrada por um bilionário insano que acredita conseguir encontrar a chave para um tesouro que apenas existe em seus livros. Para salvá-la dessa confusão, temos Alan, o modelo da capa de seus livros, que vai embarcar na aventura para salva-lá.