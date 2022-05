Sandra Annenberg fala sobre envelhecimento e menopausa: "Não foi fácil de entender"

Na última quarta-feira, 26, Sandra Annenberg (53) foi ao programa Saia Justa do canal GNT e abriu o jogo para Astrid Fontenelle (60), Sabrina Sato (41), Luana Xavier (34) e Larissa Luz (34) sobre envelhecimento e menopausa.

A jornalista comentou sobre o fato da menopausa não ser amplamente discutida e a dificuldade de passar por esta fase da vida. "Não é maravilhoso não. A mãe fala pra gente da primeira menstruação, da [primeira] transa, quando fala, mas ninguém fala sobre a menopausa. Não é fácil envelhecer, não é gostoso, é sofrido", contou Sandra.

"Eu fui entendendo tudo que estava acontecendo comigo porque demorou pra cair a ficha, não foi rápido, não foi fácil de entender", ainda disse a apresentadora do Globo Repórter sobre seu processo.

Cristina Aguilera, Ricky Martin, Charlie XCX e outras celebridades apostam em looks estilosos para baile de gala em Cannes

Sandra ainda falou sobre seu climatério, que é o termo médico para designar o período de transição entre a fase fértil e a última menstruação. "Estou no pico do climatério. Suador noturno, fogacho, de acordar empapada... Tem a pele que está seca, dá irritação", contou.

A apresentadora ainda contou que tem o apoio do seu marido Ernesto Paglia durante sua menopausa. "O cara tem que estar junto. O Ernesto é um 'companheirasso', porque tem que pegar na mão. A gente conversa muito sobre isso", contou a jornalista.

Ver essa foto no Instagram

"Eu estou no momento no pico do climatério" @sandraannenberg#SaiaJustaNoGNTpic.twitter.com/HG6iQra2DG