Saiba quem viverá Chitãozinho e Xororó na série sobre a dupla sertaneja

Veja que atores interpretarão os cantores Chitãozinho e Xororó na série sobre a carreira da dupla sertaneja

CARAS Digital Publicado em 28/03/2022, às 14h04

Uma série em breve retratará a trajetória artística de uma das mais importantes duplas sertanejas do país: Chitãozinho (67) e Xororó (64).

Produzida pelo Globoplay, a nova atração do streaming se chamará As Aventuras de José e Durval e já está em fase de gravação inicial no interior de São Paulo, em cidades como Amparo, Serra Negra e Jaguariúna.

No elenco principal da produção, os atores e irmãos Rodrigo Simas (30) e Felipe Simas (29) darão vida à Chitãozinho e Xororó, respectivamente.

Intérprete da mãe de Sandy e Junior

A atriz Talita Younan (29) interpretará a empresária Noely (61), esposa de Xororó e mãe dos também cantores Sandy (39) e Junior Lima (37). A estreia do seriado deverá acontecer no segundo semestre do ano.