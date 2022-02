Saiba que celebridades estão cotadas para a próxima 'Dança dos Famosos'

Descubra que celebridades estão cotadas para o elenco principal da próxima edição da 'Dança dos Famosos'

CARAS Digital Publicado em 27/02/2022, às 15h25

Recentemente, a TV Globo anunciou que a Dança dos Famososirá voltar. Em chamadas na programação do canal, o quadro está marcado para retornar ao ar no final do mês de março.

Sucesso na grade da plim plim, a atração se firmará no Domingão com Huck e novamente apostará em celebridades de sucesso para garantir a audiência do público de casa.

De acordo com o site Notícias da TV, muita gente já está na mira da Globo para o elenco. Gkay (29) e o jogador Douglas Souza (26) estariam na listinha de interesse da direção.

Ex-BBBs no elenco?

As ex-BBBs Ana Paula Renault (40) e Maria (21), do reality show deste ano, também têm chances de bailar e competir na nova edição da Dança dos Famosos, que promete se destacar bastante em 2022.