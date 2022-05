Saiba quanto as celebridades do Ilha Record recebem de cachê para viver na mata

Os ilhados ganham outros prêmios durante a temporada além do cachê inicial

CARAS Digital Publicado em 11/05/2022, às 12h16

A nova temporada do Ilha Record está prevista para começar em junho e deve ter o comando de Mariana Rios (36).

A coluna Léo Dias divulgou o cachê que os novos ilhados vão receber para passar por vários desafios na mata do reality show, que na primeira temporada coroou Any Borges com R$500 mil.

De acordo com a apuração da coluna, cada participante vai receber R$70 mil. Metade entregue antes do início do programa e a outra metade no final, previsto para julho. Além desse valor, eles podem acumular prêmios R$1 mil por cada prova patrocinada ou ações publicitárias durante a competição.

Vale lembrar que o vencedor do reality leva para casa R$500 mil e o participante escolhido pelo público ganhará R$250 mil.

VEJA QUEM PODE ESTAR NO ILHA RECORD

Ainda segundo Leo Dias, os participantes que estão com o nome na lista são: Maria Joana, Denise Rocha, Joana Machado e Vanessa Mesquista.