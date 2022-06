Saiba qual é o valor do salário de Louro Mané, o papagaio do Mais Você

Manipulador do personagem Louro Mané recebe salário de cinco dígitos, diz colunista

CARAS Digital Publicado em 27/06/2022, às 10h45

O personagem Louro Mané chegou há pouco tempo no programa Mais Você, da Globo, e já conquistou um salário impressionante. De acordo com o colunista Fefito, do site UOL, o manipulador do personagem é Fabio Caniatto e ele recebe um salário de 5 dígitos!

O colunista revelou que o salário do Louro Mané é de R$ 50 mil. Além disso, ele também pode ganhar 15% do valor de uma ação de merchandising caso faça parte da propaganda durante o programa.

Vale lembrar que Louro Mané chegou no Mais Você como o filho do personagem Louro José, que era interpretado por Tom Veiga – ator que faleceu em 2020. A chegada do novo personagem contou com exame de DNA e ele chamando Ana Maria Braga (73) de avó na atração matinal.

Mudança no horário do Mais Você

O programa Mais Você será exibido em novo horário a partir da próxima segunda-feira, 04 de julho. A atração vai entrar no ar às 10h45, logo após o programa Encontro. A mudança vai coincidir com a troca no comando do Encontro.

A partir do dia 4 de julho, Patricia Poeta (45) e Manoel Soares (43) vão substituir Fátima Bernardes (59) no comando do Encontro, já que ela vai assumir o The Voice Brasil. O Encontro entrará no ar após o Bom Dia Brasil.

“Através dos estudos sobre o comportamento de quem nos assiste, entendemos que dois grandes temas despertam interesse neste momento: as notícias do dia e variedades. Avaliando a nossa grade, achamos que faz mais sentido que o Encontro, com seu DNA de atualidades, dialogue e esteja mais próximo do noticiário matinal, em uma transição mais fluida para o horário próximo do almoço, quando entra o Mais Você e todo seu potencial de entretenimento bem consolidado”, explicou o diretor da TV Globo, Amauri Soares.