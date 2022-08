Saiba o que tinha na caneca de Jô Soares em seu programa

Jô Soares sempre estava com uma caneca ao seu lado em seu programa e o conteúdo do item foi revelado sem querer por ele mesmo

O apresentador Jô Soares (1938-2022) faleceu nesta sexta-feira, 5, aos 84 anos de idade, após um período internado em São Paulo. Ao longo de sua carreira como apresentador de talk show, ele sempre teve a sua famosa caneca ao seu lado na bancada da atração. O conteúdo da caneca sempre gerou curiosidade nos fãs e o que tinha lá dentro foi revelado por ele mesmo em uma entrevista.

Sem querer, enquanto entrevistava a atriz Danielle Winits há alguns anos, ele revelou que tinha refrigerante em sua caneca. “Eu tenho o meu guaraná aqui, a gente brinda. Ih, flaei que é guaraná! Mentira, é água”, brincou.

O líquido da caneca de Jô também foi revelado pelo garçom Alex, que sempre estava no programa de Jô Soares. Em entrevista ao Gshow, ele contou o que colocava na caneca do apresentador. “Semana passada ele tomou um pouco de água, mas ele já tomou até sopinha naquela caneca, mas, geralmente, ele toma refrigerante diet”, declarou ele em 2014.

Ex-mulher de Jô Soares foi a responsável por dar a notícia da morte

A morte de Jô Soares foi comunicada por Flávia Junqueira Pedras, que foi esposa dele até 1998. Os dois continuaram amigos após a separação.

"Faleceu há alguns minutos o ator, humorista, diretor e escritor Jô Soares. Nos deixou no hospital Sírio Libanês, em São Paulo, cercado de amor e cuidados. O funeral será apenas para família e amigos próximos", avisou ela sobre a partida do famoso.

Em seguida, Flavia Soares escreveu um texto resumindo um pouco do que o ex-marido simbolizou para ela e seus admiradores. "Assim, aqueles que através dos seus mais de 60 anos de carreira tenham se divertido com seus personagens, repetido seus bordões, sorrido com a inteligência afiada desse vocacionado comediante, celebrem, façam um brinde à sua vida. A vida de um cara apaixonado pelo país aonde nasceu e escolheu viver, para tentar transformar, através do riso, num lugar melhor", disse.

Com carinho, a ex-mulher revelou os apelidos dele. "Viva você meu Bitiko, Bolota, Miudeza, Bichinho, Porcaria, Gorducho. Você é orgulho pra todo mundo que compartilhou de alguma forma a vida com você. Agradeço aos senhores Tempo e Espaço, por terem me dado a sorte de deixar nossas vidas se cruzarem", falou.

Por fim, Flavia Soares agradeceu ao ex-esposo: "Obrigada pelas risadas de dar asma, por nossas casas do meu jeito, pelas viagens aos lugares mais chiques e mais mequetrefes, pela quantidade de filmes, que você achava uma sorte eu não lembrar pra ver de novo, e pela quantidade indecente de sorvete que a gente tomou assistindo. Obrigada para sempre, pelas alegrias e também pelos sofrimentos que nos causamos. Até esses nos fizeram mais e melhores Amor eterno, sua, Bitika".

