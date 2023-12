Saiba o que Ana Maria Braga falou em sua rápida aparição no SBT

Contratada da Globo, Ana Maria Braga aparece em vídeo no SBT para homenagear a apresentadora Eliana. Saiba o que ela falou

A apresentadora Ana Maria Braga fez uma aparição inesperada na telinha do SBT neste final de semana. A estrela gravou um depoimento para ser exibido durante a homenagem para Eliana no Programa Raul Gil na tarde de sábado, 23. Na mensagem, ela falou de sua admiração pela colega de profissão.

"Vou te contar uma verdade, admiramos a sua trajetória, desde o Bom Dia e Companhia, depois Eliana e Alegria, tudo é possível pois teve hoje o programa Eliana, programa de sucesso. É uma carreira linda que merecesse sua homenagem", disse ela.

E completou: "Fica ainda mais bonita nessa época de festas, esse seu sorriso, que tenho certeza que está se divertindo com o Raul Gil aí também, que deixa essa data marcada realmente, uma importante marca nesse final de ano, mas uma marca de profissionalismo, de dedicação e principalmente de carinho com seu público […] Quero te ver hein Lilinha, traz esse sorriso pra perto de mim, saudade!".

A aparição de Ana Maria Braga no SBT foi rápida. Ela segue no comando do programa Mais Você nas manhãs da Globo.

E a Ana Maria Braga enviou um depoimento para a Eliana que está sendo homenageada pelo Raul Gil no quadro Homenagem ao Artista.#ProgramaRaulGil#RaulGil#ProgramaEliana#Elianapic.twitter.com/ZZ1E5xSfOk — Diário (@diariodenovelas) December 23, 2023

Ana Maria Braga exibe foto com o namorado

A apresentadora Ana Maria Braga surpreendeu os telespectadores do programa Mais Você, da Globo, na manhã desta terça-feira, 19, ao mostrar fotos com seu namorado, Fábio Arruda. Os dois apareceram abraçados durante a viagem que fizeram com a equipe da atração para Dubai, nos Emirados Árabes.

No final do programa, a comunicadora exibiu um álbum de fotos com sua equipe e Fábio apareceu no meio deles e também em uma foto só com a amada. Os dois são discretos e quase não aparecem juntos nas redes sociais ou em eventos, vivendo um amor longe dos holofotes.

Vale lembrar que Ana Maria Braga e Fabio Arruda estão juntos há cerca de um ano. Os primeiros rumores sobre a nova paixão da apresentadora começaram em julho de 2022, quando a colunista Fábia Oliveira, do site Em Off, apontou o início do romance. Ele é jornalista e já trabalhou como editor de imagens na Globo.