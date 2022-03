Saiba como será o programa de Rafael Infante e Marcus Majella no Multishow

Comediantes Rafael Infante e Marcus Majella estarão em novo programa de humor do canal fechado Multishow

A grade do Multishow para o ano de 2022 terá alguns novos projetos de humor, como já é de costume na programação do canal fechado que faz parte do Grupo Globo.

De acordo com informações da colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo, os atores Rafael Infante (36) e Marcus Majella (42) comandarão uma atração que apresentará curiosos talentos da internet.

Os famosos irão atrás de anônimos que se destacaram no universo digital e viralizaram com conteúdos inusitados e diferentes, chamando a atenção das pessoas e divertindo muita gente.

Previsão de estreia na TV

No estúdio, a dupla fará esquetes com esses personagens, além de mostrar como foram os processos de criações deles. As gravações do projeto deverão começar em maio e a estreia está prevista para o segundo semestre do ano.