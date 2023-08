Saiba como será o programa de estreia de Rita Lobo na Globo

Após sucesso no GNT, Rita Lobo estreia na Globo com novo programa de culinária. Saiba como será!

A apresentadora Rita Lobo é um sucesso no GNT como seu programa Cozinha Prática, que está no ar desde 2012. Agora, ela dará um novo passo em sua carreira ao fazer a sua estreia na Globo em novembro deste ano. A estrela vai comandar a atração chamada 'Prato Feito Brasil' e os detalhes já estão sendo revelados.

De acordo com a coluna Play, do Jornal O Globo, o programa de estreia de Rita Lobo na Globo vai exibir receitas de pratos feitos típicos de várias regiões do Brasil. Ela já começou a gravar os primeiros episódios no Pará e também deve passar por Minas Gerais, Bahia e Rio Grande do Sul em breve.

Na atração, Rita Lobo entrevista cozinheiras populares e também especialistas em gastronomia de cada região para conhecer mais sobre a cultura do local. Ela também visita mercados e feitas e ensina receitas. No entanto, a Globo ainda não revelou mais detalhes sobre o horário da atração ou o dia da estreia.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por TV Globo (@tvglobo)

Ana Clara vai para o GNT

A apresentadora Ana Claraacaba de dar mais um passo em sua carreira na TV. Nesta quarta-feira, 2, ela foi anunciada como apresentadora de um novo programa no GNT.

A atração se chama Panelaço Ao Vivo e será um programa de culinária exibido de segunda a sexta-feira que contará com dois convidados em cada episódios. Eles devem cozinhar juntos e também serão entrevistados por Ana Clara para contar histórias de suas vidas.

A nova atração deve estrear em outubro deste ano. Nos últimos anos, Ana Clara se destacou como apresentadora dos programas relacionados com o Big Brother Brasil. Ela comandou o Bate-Papo BBB, o Plantão BBB, o BBB – A Eliminação e também o No Limite – A Eliminação. Além disso, ela comandou a segunda temporada do reality Túnel do Amor, no Multishow.