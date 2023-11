Saiba como será o novo programa de Dudu Camargo na TV

Depois de sair do SBT, o apresentador Dudu Camargo conquista novo programa na TV para voltar a fazer a cobertura policial

O apresentador Dudu Camargo já tem data para voltar à TV. Ele foi contratado pela Rede Meio Norte para comandar um novo programa de cobertura policial. A atração se chama MN 40º Graus Nacional e estreia na segunda-feira, 27, às 17h.

No site Em Off, o artista revelou detalhes de como será seu novo programa. Ele vai levar os acontecimentos do Brasil para os telespectadores com repórteres espalhados pelo país e também com a participação do público.

“Além disso, iremos trazer os flagrantes impressionantes daquele dia, já que hoje em dia há câmeras de segurança em toda parte. Assim, vamos revelar o que é mais impactante para todo o Brasil e colocar tudo isso no ar, ao vivo”, afirmou ele.

Recentemente, Dudu Camargo estava na emissora Astral TV, que é transmitida para São Paulo e Campinas. Por lá, ele comandou o programa Alerta News. Este foi o primeiro trabalho dele depois de sair do SBT.

View this post on Instagram A post shared by Erlan Bastos️️️ (@erlan_bastos)

Dudu Camargo relembra os bastidores do SBT

O apresentador Dudu Camargo contou uma história que aconteceu nos bastidores de quando trabalhava no SBT. Em participação no Programa da Tarde, ele relembrou quando foi para a gravação passando mal e precisou ir para a enfermaria. O assunto surgiu quando ele foi questionado sobre os boatos de que teria tido um ‘piriri’ no camarim. Porém, ele não negou ou confirmou o assunto e relembrou de outra história.

"Eu não esqueço desse dia, porque foi o dia que eu tinha passado mal a quinta-feira inteira. Estava febril, de cama, mas mesmo mal eu vou pra televisão. E fui nesse dia, cheguei e fui apresentar o Primeiro Impacto. Entrei no estúdio, mas eu estava muito cansado, muito frágil, eu tinha passado o dia deitado, de cama, com febre, quarenta graus e tudo mais", afirmou ele.

E completou: "De repente, quando eu entro no ar, começo a falar, começou faltar o ar, começou tudo ficar longe, ficou parecendo que eu iria desmaiar. Na época, a imprensa publicou que eu tinha passado mal, só que eles não falaram, que eu passei mal, porque depois eu fui pro ambulatório do SBT e foi constatado que eu estava passando mal mesmo. E de repente me solta a notícia: ‘Dudu Camargo passa mal por estar bêbado'".

Por fim, Dudu Camargo falou sobre os boatos que rondavam os bastidores do seu trabalho. "Começaram a inventar coisas que não existiam. Muitas vezes ao longo de sete anos o cara chega a passar mal, a gente não é de ferro. E muitas vezes se inventam notícias por trás de um mal-estar", contou.