Saiba como Adriane Galisteu se tornou um dos grandes nomes da TV

Conheça mais sobre a carreira de sucesso da grande estrela da TV; confira

Pâmella Gomes, sob supervisão de Victória Gearini Publicado em 29/07/2022, às 17h27

Adriane Kelemen Galisteu, conhecida popularmente como Adriane Galisteu, é sem duvidas uma grande estrela da televisão. Natural de São Paulo, a apresentadora, atriz e modelo já passou por diversas emissoras em sua carreira, consagrando sucesso por onde passa.

Desde pequena Adriane investiu na vida artística, aos 9 anos de idade foi garota propaganda de uma campanha para o "McDonalds". A partir disso, ela começou a conquistar o mercado publicitário. Aos 11 anos, brilhou como cantora na trilha sonora da novela “Chispitas”.

De lá pra cá, a modelo engatou diversos trabalhos no meio artístico, ganhando notoriedade e grandes oportunidades em novelas, filmes, teatro e programas de TV. Além disso, a musa também já foi capa de diversas revistas famosas, entre elas da CARAS Brasil.

Como atriz ela pôde ser vista em novelas como: “Xica da Silva” na extinta Rede Manchete e mais recentemente em “O Tempo Não Para” da TV Globo. Nos palcos a atriz também brilhou em peças como “Deus lhe Pague”, “Nunca Se Sábado” e “Às Favas com os Escrúpulos”.

Como apresentadora já esteve à frente de programas como: “Ponto G”, na MTV. Depois na RedeTV! com o “Superpop”. Na Record assumiu o “É show”, até chegar no “Charme'', no SBT. Atualmente Adriane Galisteu comanda os reality shows “Power Couple” e “A Fazenda”. Em suma: a carreira da artistafoi de um sucesso atrás do outro.

TV / PODCAST

