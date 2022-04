Sai resultado do DNA de suposto filho de Louro José e caso é resolvido

Após dias de dúvida, foi revelado quem é o verdadeiro filho de Louro José

CARAS Digital Publicado em 14/04/2022, às 10h38

Depois de muita dúvida, foi finalmente revelado quem é o filho de Louro José!

No Mais Você desta quinta-feira, 14, Ana Maria Braga (73) abriu o exame de DNA e descobriu que o papagaio que apareceu primeiro realmente era o herdeiro do seu antigo companheiro.

Após a confirmação do parentesco, o neto da loira terá um nome escolhido pelo público em uma votação feita no site do programa. Entre as opções dadas estão: Louro Mané, Louro Júnior ou Lourito.

Na rede social, Ana Maria Braga compartilhou o momento da abertura do documento. "O exame de DNA confirmou! É ele, Lourinho é filho de Louro José!", disse ela.

Nos últimos dias, o suposto filho do papagaio apareceu e conversou online com a apresentadora. A identidade da pessoa por trás do personagem também foi descoberta.

A novidade no programa deixou Ana Maria Braga emocionada. Na rede social, ela falou sobre ter novamente um papagaio ao seu lado.

