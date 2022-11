Sabrina Sato surpreende ao falar da intimidade do seu casamento

Sabrina Sato revela momento íntimo da relação com o marido ao participar do programa Lady Night, do Multishow

CARAS Digital Publicado em 19/11/2022, às 11h05

A apresentadora Sabrina Sato surpreendeu ao revelar um momento íntimo com o marido, Duda Nagle, durante uma conversa com Tata Werneck no programa Lady Night, do Multishow. Em um vídeo de prévia da entrevista divulgado nas redes sociais, ela contou sobre a vida pessoal do casal ao entrar em uma brincadeira da apresentadora.

"Você lida bem com 'suor de bailarino'?", disse Tata. "O que seria 'suor de bailarino'? Porra?", perguntou Sato. Então, as duas caíram na risada e Sabrina contou uma história da vida pessoal.

"Eu, por exemplo, ontem... A gente fez um amor... A nossa dança! Dançamos ontem à noite. Aí eu falei assim: 'O quê? Vou levantar? Só porque estou toda suada com o suor do bailarino?' Eu fui dormir! Acordei hoje, entendeu? Tô com o suor do bailarino até hoje, aqui, agora eu acho", contou.

Por fim, Sato disparou: "E, ó, aprendam comigo: suor de bailarino é ótimo pra pele".