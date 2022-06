Sabrina Sato mostra detalhes da produção para o 'Mais Você'

Apresentadora Sabrina Sato surpreendeu internautas com o look escolhido para o 'Mais Você'

CARAS Digital Publicado em 07/06/2022, às 12h09

Nesta terça-feira, 7, o público foi à loucura com a produção de Sabrina Sato (41) para o 'Mais Você' ao lado de Ana Maria Braga (41).

Para o programa exibido durante a manhã, Sabrina Sato surgiu com um robe de plumas e bobes no cabelo, mais uma produção que deu o que falar na web.

Em seu perfil no Instagram, Sabrina Sato compartilhou um look mostrando a produção nada convencional: "Onde vai ser o café da manhã de amanhã?", escreveu Sabrina, que aproveitou para marcar os responsáveis pelo look.

Mais cedo, a apresentadora Ana Maria Braga também comentou o look de Sabrina: "Achei que você fosse arrumar mais, né?", disse a loira. "Mais do que isso. Quer dizer que você não tirou a roupa de dormir", brincou.

Veja o look de Sabrina Sato: