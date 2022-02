Sabrina Sato inicia gravações de nova atração do GNT

Apresentadora Sabrina Sato inicia gravações de nova atração de reformas do canal GNT

CARAS Digital Publicado em 14/02/2022, às 15h12

Além de continuar contratada da Record TV, a apresentadora Sabrina Sato (41) em breve também dará expediente no canal fechado GNT.

De acordo com informações da colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo, a artista já iniciou as gravações do programa Desapegue-se Se for Capaz.

A nova atração que marcará a estreia de Sabrina na emissora paga ainda terá a participação de Micaela Góes (47), famosa na casa por comandar durante anos o Santa Ajuda.

Estreia em abril

No projeto que deve ser exibido a partir de abril, os participantes escolhidos terão as suas casas transformadas com a ajuda de uma equipe especial, que organizará e renovará tudo!

Veja a postagem de Sabrina Sato sobre o programa!