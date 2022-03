Sabrina Sato exibe bastidores da gravação do piloto de Saia Justa: ''Sorrisão no rosto e frio na barriga''

Nova apresentadora do Saia Justa, Sabrina Sato fala sobre a sua estreia na TV Globo

CARAS Digital Publicado em 30/03/2022, às 11h54

Nesta quarta-feira, 30, Sabrina Sato (41) faz a sua estreia como apresentadora do programa Saia Justa, no GNT.

De volta a Globo, a apresentadora usou as suas redes sociais para mostrar os bastidores da gravação do piloto e ainda revelou a sua ansiedade para a transmissão ao vivo.

"Se na gravação do piloto a gente já estava com um sorrisão no rosto e frio na barriga, imagina amanhã que estaremos ao vivo na nossa estreia do #SaiaJusta", disse ela na web.

Nas imagens, a artista aparece ao lado das companheiras de estúdio Astrid Fontenelle (60), Luana Xavier (34) e Larissa Luz (34).

Em uma nova publicação, Sabrina chamou os internautas para assistirem ao programa. "Que emoçãooo #SaiaJustaNoGNT!!! Vai ser lindo! @astridfontenelle @larissaluzeluz @luaxavier, vamos comemorar os 20 anos desse programa icônico, prontas pra nos divertimos, informar, aprender e compartilhar diversos pontos de vista! Estreia Hoje, às 22:45, ao vivo, no @gnt!", escreveu.

CONFIRA AS PUBLICAÇÕES DE SABRINA SATO SOBRE O SAIA JUSTA

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sabrina Sato (@sabrinasato)