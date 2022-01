Sabrina Sato divide cliques perfeitos em família e encanta a web: ''Maravilhosos''

A apresentadora Sabrina Sato usou as redes sociais para mostrar um pouco da rotina da família

CARAS Digital Publicado em 24/01/2022, às 11h59

Sabrina Sato (40) surgiu ao lado da família em novos cliques nas redes sociais e encantou os seguidores no último domingo, 23.

No perfil do Instagram, a apresentadora abriu um álbum de fotos mostrando um pouco da rotina com o marido, Duda Nagle (38), e a filha, Zoe (3), no final de semana.

Nas imagens, os papais corujas aparecem trocando beijinhos e carinho com a herdeira.

"Domingão", escreveu a artista na legenda da publicação.

E claro que os admiradores do trio não pouparam elogios: "A família mais linda do meu Instagram", comentou um; "Meu deus como pode serem lindos desse jeito?", disparou outra; "Não tem como não se apaixonar por vocês", disse uma terceira.

CONFIRA OS CLIQUES DO FINAL DE SEMANA DE SABRINA SATO