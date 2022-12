Sabrina Sato comenta relação com o ex João Vicente e opinião de Duda Nagle

Apresentadora Sabrina Sato falou sobre a proximidade com o ex-namorado João Vicente

A apresentadora Sabrina Sato falou sobre o relacionamento com João Vicente, seu ex-namorado, e como o atual esposo, Duda Nagle, lida com a proximidade dos dois.

"A gente é amigo. Acabamos de fazer o Saia Justa e o Papo de Segunda de verão juntos. Um gravou o programa do outro. Vai ter essa troca legal. É uma pessoa com quem posso contar, superparceiro", contou a mãe de Zoe, de 4 anos, ao jornal O Globo.

No começo, a relação dos dois chegou a afetar Duda, que se queixou. "Quando a gente começou, o Duda falava: 'Não sei se vou dar conta' (de ciúmes). Depois de uma semana, ele disse: 'Não senti nada. Sempre tive ciúme de tudo quanto é namorada, mas não tive com você'", contou.

"Sou muito tranquila, né? Não existe essa coisa comigo, ninguém tem esse sentimento. Nem amigo, nada. Sou muito de boa. Eu posso colocar um fio dental e sambar que ninguém está nem aí (risos)". E logo explicou o provável motivo disso: "Acho que é pela forma como encaro as pessoas, os amigos", disse a artista.

Volta de Sabrina Sato para a Globo

A ex-BBB Sabrina Sato comentou a volta para a TV Globo após 19 anos fora. "Foi um ano muito legal. Voltei para as raízes. Reencontrei muita gente com quem já tinha trabalhado. Foi um ano de muita coragem para poder me jogar no "Saia justa", me jogar em lugares que eu nunca tinha pensado em estar. Sonhado, sim, mas eles pareciam distantes. Deu tão certo, foi tão positivo... Fui muito bem recebida. Me joguei realmente. Eu gosto, sabe? Me senti em casa. Tive muito aprendizado".