Ruan Aguiar celebra vilão em nova novela da Globo: “Comecei na figuração”

Acumulando sucessos na Globo, Ruan Aguiar relembra trajetória de superação e revela detalhes de seu personagem em ‘Fuzuê’

O ator Ruan Aguiar está pronto para assumir um novo desafio na Globo. Na nova novela das sete, Fuzuê, ele interpretará Merreca, um vilão que tem tudo para ser o 'malandro' da trama. Durante uma coletiva de imprensa com a CARAS Digital, o artista abriu o coração sobre sua trajetória e revelou mais detalhes do personagem.

Além de prometer brilhar em Fuzuê, que tem estreia marcada para 14 de agosto, o ator também participou de outros sucessos na emissora, como Malhação, Um lugar ao Sol e Além da Ilusão: “É um desafio todo dia sair de casa no Brasil, fazer o que ama, lutar pelo que gosta”, ele relembrou a trajetória de superação.

“Eu lembro do dia em que eu fui fazer o teste, orei com minha mãe e minha avó e elas disseram ‘você vai encontrar pessoas boas’ e o texto do Gustavo Reiz propõe esse encontro. Tenho 23 anos, com certeza, ainda estou aprendendo a técnica com esses jovens atores, que são a chama de história”, Ruan celebrou a equipe.

“A gente sabe como é difícil a acessibilidade para atores suburbanos, pretos, do interior e Fuzuê propõe isso (...) Fico questionando desde moleque o que me faz ser ator, o que me faz querer continuar, não é só sair de casa, passar meu crachá e fazer meu trabalho, é ter com quem dividir e compartilhar”, Ruan comentou sobre a diversidade.

O artista ainda revelou mais detalhes sobre seu vilão, que fará de tudo para se dar bem: “Por mais que ele faça as coisas erradas, a família vai abraçar e eu vou defender. São famílias que se unem. Em Madureira, onde eu moro é assim, se faltar açúcar vou pedir pro vizinho da frente, isso é muito bonito”, ele contou sobre o núcleo com Luna e Jefinho, interpretados por Giovana Cordeiro e Micael Borges.

“Estou realizado, me sinto muito feliz, comecei na figuração, fiz participações, foi um passo de cada vez e é muito bom chegar no set pela primeira vez. Sei o nome de todos, a gente forma uma equipe que o público vai sentir, vai pegar, vai chegar no público. Tenho certeza que será lindo!”, Ruan apostou no sucesso da produção que substituirá 'Vai na Fé'.

Conheça a vilã de Fuzuê:

Além de Ruan Aguiar, a nova novela da Globo conta com outra vilã, Marina Ruy Barbosa, que prometeu causar um verdadeiro fuzuê com sua primeira malvada nas telinhas da Globo! Durante a coletiva de imprensa, a ruiva revelou detalhes de sua personagem, uma empresária que fará de tudo para encontrar sua herança em uma caça ao tesouro.